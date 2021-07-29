تسجيل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 34 الفا و 433 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 826 ألفا و 447 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3 الاف و 506 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 5 الاف و 296 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 329 الفا و 65 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 292 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90 الفا و 74 حالة وفاة.