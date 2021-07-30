منظمة دولية تحذر من مخاطر عدم المساواة في توزيع اللقاحات

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويلا لدى عرضها أمام الدول الاعضاء التقرير النصف سنوي للتجارة العالمية إنّ "التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى".وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8% في 2021 وبنسبة 4% في 2022.وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة.وقالت أوكونجو-إيويلا إنّه "كما هو حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات".وكان صندوق النقد الدولي حذّر الثلاثاء في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.