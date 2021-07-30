الصحة تدق ناقوس الخطر: مستشفياتنا ممتلئة ويوجد 4000 حالة حرجة (فيديو)

وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، النداء الثاني في غضون 24 ساعة، ودعت فيه المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية، محذرة من أن "العراق على أعتاب كارثة صحية كبيرة".

وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور هاني موسى العقابي خلال زيارته احد المستشفيات ان "المواطنين لم يساعدوا وزارة الصحة في الالتزام بإجراءات الوقاية وأخذ اللقاح المضاد لكورونا ونطالبهم بمراعاة خطورة الوضع الصحي وأخذ اللقاح والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن خطورة كورونا pic.twitter.com/hx0PPDgWP5 — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) July 30, 2021

واضاف، "لقد كررنا التحذير طيلة الفترة الماضية من خطورة الاستهانة، وتجاهل الإجراءات الوقائية، واستمر أغلب المواطنين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية، وإقامة المناسبات والتجمعات، مثل مجالس العزاء، والولائم، من دون التزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة، أو التباعد البدني".

واوضح، "لقاحات كورونا موجودة في كل انحاء العراق"، منتقدا التجمعات في الاماكن العامة والمسابح والسياحة الى اقليم كردستان".

وتابع، "مستشفياتنا اصبحت غير قادرة على استعياب مرضى كورونا ويوجد 4000 مريض على اجهزة الاوكسجين"، متسائلا: هلا يوجد دولة يوجد فيها 4000 قنينة اوكسجين".

واختتم العقابي بالقول: "البلاد على أعتاب كارثة صحية اذا لم يلتزموا المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا".