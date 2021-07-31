بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً

وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.