دولة عربية تفعّل قرار اللقاح كشرط دخول المناسبات والمنشآت ووسائل النقل

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن دخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.وبدورها، أكدت وزارة التجارة السعودية، على حسابها في تويتر أنه سعياً لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسيطبق اشتراط ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتباراً من أول أغسطس/آب.من جهته، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الاول 2019.