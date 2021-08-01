دولة عربية تحذر من ظهور متحور "دلتا" خلال أشهر

وقال في مؤتمر علمي عقد في قصر عابدين، لمناقشة "دور مضادات الفيروسات في مواجهة تحورات كورونا"، إن "من بين هذه السلالات، سلالة (ألفا) التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، و(بيتا) التي ظهرت في جنوب إفريقيا، و(غاما) التي ظهرت في البرازيل، و(دلتا) التي ظهرت في الهند".

وأشارإلى أن "مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور (دلتا) من فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم، وتأكد تفشيه في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية"، مضيفاً "معدل العدوى بسلالة (دلتا) أعلى بأكثر من 50% من معدل العدوى بسلالة (ألفا)، المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا".وتابع: "حتى يوم أمس، أشارت الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إلى تخطي عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا حاجز الـ197 مليون إصابة على مستوى العالم، فيما يقترب العدد الإجمالي للوفيات من 5 ملايين حالة، أما حالات التعافي فتخطت حاجز الـ178 مليون حالة".وقال: "تحور الفيروس يثير الكثير من المخاوف لأنه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات".وأشار إلى أن "دراسة علمية أجريت بالتعاون بين عدد من أطباء القصر العيني ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، أثبتت وجود 30 طفرة في الفيروس، خلال فترة انتشاره من عام 2020، وحتى مطلع 2021، وجاءت (ألفا) و(بيتا) كأكثر التحورات انتشارا".وأكد فعالية المضادين الفيروسيين المستخدمين في علاج فيروس كورونا وهما "ريمديسيفير إيفا فارما"، و"أڤيبيراڤير" في مواجهة تحورات الفيروس الظاهرة حتى الآن مثل سلالة "دلتا" المنتشرة عالميا، واصفا الدوائين بأنهما "من أكثر علاجات كورونا فعالية عالميا".