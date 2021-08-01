إصابات كورونا اليومية في إيران تتجاوز 32 ألفاً

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 32511 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و90 آلاف و519 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3483 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 5539 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و385 ألفا و195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 366 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90996 حالة وفاة.