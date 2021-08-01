بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة بغداد الكرخ، الأحد، تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا اليوم.

واعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تسجيل 9394 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7820 حالة شفاء، و77 وفاة بالفيروس. وأدناه تفاصيل إصابات الكرخ بحسب بيان:

الاسكان ------------22

الاعلام ------------13

البياع ----------—15

التاجي ------------36

التاجيات ------------22

الحارثية ------------13

الحرية ------------47

الخطيب ------------16

الدورة ------------19

الرحمانية ------------4

السيدية ------------10

الشالجية ------------25

الشرطة الرابعة -------10

الشعلة ------------48

الصالحية ------------15

الطارمية ------------18

الطوبجي ------------18

العطيفية ------------22

العلاوي ------------21

الغزالية ------------15

القادسية ------------10

الكاظمية ------------49

اللطيفية ------------19

المحمودية ------------27

المنصور ------------35

المواصلات ------------10

الوشاش ------------22

اليرموك ------------39

حي الجامعة ------------1

حي الجهاد ------------19

حي العامل ------------18

حي العدل ------------1

حي الفرات ------------23

سبع البور ------------23

شارع حيفا ------------17

جانب الرصافة -----------3

محافظة الديوانية ----------2

محافظة ذي قار -----------1

محافظة ميسان ------------2

محافظة واسط ------------3 ابو غريب ------------47الاسكان ------------22الاعلام ------------13البياع ----------—15التاجي ------------36التاجيات ------------22الحارثية ------------13الحرية ------------47الخطيب ------------16الدورة ------------19الرحمانية ------------4السيدية ------------10الشالجية ------------25الشرطة الرابعة -------10الشعلة ------------48الصالحية ------------15الطارمية ------------18الطوبجي ------------18العطيفية ------------22العلاوي ------------21الغزالية ------------15القادسية ------------10الكاظمية ------------49اللطيفية ------------19المحمودية ------------27المنصور ------------35المواصلات ------------10الوشاش ------------22اليرموك ------------39حي الجامعة ------------1حي الجهاد ------------19حي العامل ------------18حي العدل ------------1حي الفرات ------------23سبع البور ------------23شارع حيفا ------------17جانب الرصافة -----------3محافظة الديوانية ----------2محافظة ذي قار -----------1محافظة ميسان ------------2محافظة واسط ------------3