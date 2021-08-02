الصحة تنفي إيقاف العمل بأخذ مسحات كورونا للوافدين الإيرانيين (وثيقة)

نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وثيقة تفيد بأنه " "بناء على توجيهات وزير الصحة والبيئة يتم ايقاف العمل بأخذ مسحة PCR للوافدين الايرانيين".

واكدت الوزارة ان الوثيقة عارية عن الصحة.