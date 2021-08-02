الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لأعلى معدل إصابات بكورونا

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا كان كالأتي:ابو دشير -----------50ابو غريب -----------59الاسكان------------31الاعلام -------------45البياع -------------45التاجي -------------57التاجيات ------------12التراث --------------22الحارثية -------------24الحرية --------------60الخطيب -------------31الدورة-------------- 100الدولعي -------------25الرحمانية------------ 32السيدية------------- 43الشالجية------------- 49الشرطة الخامسة -------28الشرطة الرابعة-------- 27الشعلة ---------------80الصالحية------------- 29الطارمية-------------- 50الطوبجي -------------31العامرية-------------- 56العطيفية -------------34العلاوي --------------24الغزالية-------------- 100القادسية -------------27الكاظمية------------- 91اللطيفية------------- 25المحمودية----------- 134المشاهدة ------------24المعالف --------------28المكاسب -------------39المنصور --------------47المواصلات -----------30النصر والسلام---------- 22الوشاش --------------31اليرموك --------------48اليوسفية-------------- 24جكوك ----------------30حي الجامعة -----------58حي الجهاد -------------71حي الخضراء -----------38حي العامل ------------52حي العدل -------------48حي الفرات ------------29سبع البور--------------31سويب ----------------26شارع حيفا -------------30شاطئ التاجي -----------14كرادة مريم -------------27ناحية الرشيد----------- 27سكنة جانب الرصافة-----19محافظة الديوانية --------1محافظة ذي قار ---------2محافظة بابل -----------3محافظة ميسان----------1محافظة واسط ----------1المجموع 2222