الصحة توجه نداءً للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استمراريتها بالخطة الحكومية الموسعة لمضاعفة أعداد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزيادة منافذ أخذ التلقيح في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك تابعتها السومرية نيوز، "مستمرون بتطبيق الخطة الحكومية الموسعة لمضاعفة أعداد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزيادة منافذ أخذ التلقيح في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

واضاف، "نكرر نداءنا الى العراقيين بتلقي اللقاح المضادة لفيروس كورونا"، مبينا ان "لقاحات كورونا المستخدمة في العراق اثبتت فعاليتها وتحقيقها حماية ووقاية من الاصابة بنسبة تتجاوز 90% ومن مناشئ عالمية".

وتابع، "ننفي بشكل قاطع وجود حالات وفاة واعراض جانبية خطيرة لدى المتلقين للقاح المضاد لكورونا".