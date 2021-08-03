ضحايا كورونا عالمياً.. إجمالي الإصابات على عتبة 200 مليون

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في أحدث بياناتها أن إجمالي الإصابات وصل إلى 198 مليونا و933 ألف حالة، بالمقابل ارتفع إجمالي الوفيات لأربعة ملايين و 236 ألف حالة.وفيما يتعلق بجهود العالم لمجابهة الوباء باللقاح، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أربعة مليارات و 160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.وعلى صعيد إعطاء اللقاحات، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.