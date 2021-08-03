حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 39019 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و939 ألفا و727 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4838 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 5793 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و424 ألفا و650 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 378 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91785 حالة وفاة.