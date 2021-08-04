دراسة تبين مدة بقاء أعراض كورونا لدى المتعافين

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن المتعافين من المرض يشكون عادة من التعب المزمن (40 بالمئة من المشتركين في الدراسة)، وضيق التنفس (36 بالمئة) واضطراب النوم (29بالمئة)، وعدم القدرة على التركيز (حوالي 25 بالمئة)، والاكتئاب والقلق وآلام الجسم وعدم الراحة (حوالي 20 بالمئة). وأن بعض المرضى بعد مضي أشهر على شفائهم الرسمي من "كوفيد-19" يشكون من عدم استعادة حاستي الشم "11 بالمئة) والتذوق (9 بالمئة).ويضيف الباحثون، يشكو مريضا واحدا من بين سبعة مرضى تعافوا من فيروس كورونا خلال فترة طويلة، من ألم في الصدر. وهذا وفقا لهم، يدل على أن صغر سن المرضى الذين رقدوا في المستشفى لم يحمهم من عواقب العدوى.وعموما سجل الباحثون 84 عارضا مختلفا. ووفقا لهم، هذه الأعراض قد لا تكون نتيجة الإصابة بـ "كوفيد-19" بل نتيجة رقودهم في المستشفيات، لأن 83 بالمئة من المشتركين في الدراسة نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بالمرض.وتقول الدكتورة الروسية فيرا لارينا، رئيسة قسم العلاج الشامل في جامعة بيروغوف الوطنية للبحوث الطبية، " خلال فترة العلاج في المستشفى يخضع المريض إلى قيود قسرية تحد من نشاطه الحركي والفكري".ووفقا لها، يعود هذا إلى خطورة الحالة ومستوى تقديم الرعاية الطبية.وتضيف، "كل هذا يؤدي إلى تطور مجموعة اضطرابات في وظائف مختلف أعضاء الجسم، والتي تعتمد استعادتها على عوامل عديدة. بالإضافة إلى هذا، يمكن أن تؤدي عواقب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، إلى تدهور نوعية الحياة".