تعرف على خارطة منافذ التلقيح في الرصافة

وقال جهاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صحة الرصافة وضمن توجيهات وزارة الصحة باشرت بخطط كبيرة للتوسع بعدد المنافذ التلقيحية في جانب الرصافة من بغداد للانطلاق بأكبر حملة تطعيم ضد وباء كورونا".واضاف ان "الدائرة انطلقت اليوم بعدد كبير من المنافذ الجديدة اضافة الى المنافذ السابقة لتلقيح المواطنين بلقاح كورونا"، مشيرا الى ان "الغرض منها هو لزيادة الفرص بشكل اكبر امام المواطنين لتلقي اللقاح ولتسهيل انسيابية التلقيح بشكل سلس وسريع من دون زخم".وافاد جهاد ان "الخطة تتضمن التوسع بالمنافذ وهناك منافذ اخرى ستفتح خلال الايام المقبلة لتغطية الرقعة الجغرافية بالكامل لجانب الرصافة من بغداد اضافة الى المنافذ التي افتتحت في الجامعات والمؤسسات الحكومية لتصبح 96 منفذ في جانب الرصافة".ولفت الى ان "المنافذ الـ 96 موزعة كالتالي:.أدناه منافذ التلقيح :.منافذ التلقيح في المستشفيات*مستشفى الكندي*مستشفى فاطمة الزهراء (ع)*مستشفى الواسطي*مستشفى الشهيد الصدر*مستشفى ضاري الفياض*مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية* مستشفى ابن الهيثمالمنافذ في المراكز الصحية*قطاع الصدر /مركز صحي السابعمركز صحي ابراهيم العاشقيمركز صحي حسين المالكيمركز صحي الأولمركز صحي السادسمركز صحي الشهيد كاظم عبد النبيمركز صحي الشهيد حيدر يسرمركز صحي الشهيد مصطفى العذاريمركز صحي الشهيد يوسف البهادليمركز صحي الشهيد حسين السويعديمركز صحي الشهيد علي الكعبيمركز صحي الثانيمركز صحي الشهيد احمد المالكيمركز صحي جميلة الثانيمركز صحي جمال الموسويمركز صحي الثالث*قطاع البلديات الاول /مركز صحي المعلمينمركز صحي البلدياتمركز صحي الرئاسةمركز صحي الامينمركز صحي النفطمركز صحي الحبيبيةمركز صحي العماليةمركز صحي الصدر الثالث*قطاع بغداد الجديدة /مركز صحي الضباطمركز صحي السندبادمركز صحي المثنى في زيونةمركز صحي سعيدة في الزعفرانيةمركز صحي بغداد الاولمركز صحي بغداد الثانيمركز صحي داوود الجنابي*قطاع النهروان /مركز صحي بسمايةمركز صحي الشيخ هاتفمركز صحي الروادمركز صحي 9 نيسانمركز صحي الخنساءمركز صحي النهروان النموذجيمركز صحي النهروان الاول*قطاع المدائن /مركز صحي المدائن الاولمركز صحي الرياضمركز صحي سلمان المحمديمركز صحي التاميممركز صحي المدائن الرابعمركز صحي الجعارةمركز صحي المدائن الثالث*قطاع الرصافة /مركز صحي المستنصريةمركز صحي فخري الدين جميلمركز صحي باب المعظممركز صحي حي بابلمركز صحي الزويةمركز صحي الادريسيمركز صحي القناة*قطاع الشعب /مركز صحي سومرمركز صحي سليمان الفيضيمركز صحي محمود نديممركز صحي ابن البلديمركز صحي الشهيد طاهرمركز صحي علي عزيز الغراويمركز صحي ام الكبر والغزلانمركز صحي الجمعياتمركز صحي الجزائرمركز صحي الشعب الاول*قطاع الاستقلال /مركز صحي بوب الشام الاولمركز صحي الفحامةمركز صحي الحسينية الاولمركز صحي الحسينية الرابعمركز صحي الحسينية الثانيمركز صحي الراشديةمركز صحي الزهور النموذجي*قطاع الاعظمية /مركز صحي الاعظمية الثانيمركز صحي صليخ الثانيمركز صحي تونسمركز صحي الدهاليكمركز صحي صليخ الاولمركز صحي الكريعات الثانيمركز صحي الاعظمية الثالث*قطاع البلديات الثاني /مركز صحي الباويةمركز صحي الكفاءات.مركز صحي محمد الجوادمركز صحي حي النصرمركز صحي فدكمركز صحي الجوادينمركز صحي الرحمةمركز صحي واقعة الطف*منفذ تلقيح في مجمع الكليات بجامعة بغداد الجادرية*منفذ تلقيح في مجمع الكليات في باب المعظم*منفذ تلقيح في الجامعة المستنصرية*منفذ تلقيح في مركز السلام لتأهيل المعاقينودعا جهاد المواطنين الى تلقي اللقاح ومراجعة منافذ التلقيح للوصول الى المناعة المجتمعية".