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تعرف على خارطة منافذ التلقيح في الرصافة

كورونا اليوم

2021-08-04 | 06:01
تعرف على خارطة منافذ التلقيح في الرصافة
2,346 مشاهدة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد، عن افتتاح منافذ تلقيح جديدة موزعة على عموم مناطق الرصافة اضافة الى المنافذ السابقة ضمن خطة الدائرة للتوسع بعدد المنافذ لتصبح عدد منافذ التلقيح في جانب الرصافة 96 منفذ في المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات.

وقال جهاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صحة الرصافة وضمن توجيهات وزارة الصحة باشرت بخطط كبيرة للتوسع بعدد المنافذ التلقيحية في جانب الرصافة من بغداد للانطلاق بأكبر حملة تطعيم ضد وباء كورونا".

واضاف ان "الدائرة انطلقت اليوم بعدد كبير من المنافذ الجديدة اضافة الى المنافذ السابقة لتلقيح المواطنين بلقاح كورونا"، مشيرا الى ان "الغرض منها هو لزيادة الفرص بشكل اكبر امام المواطنين لتلقي اللقاح ولتسهيل انسيابية التلقيح بشكل سلس وسريع من دون زخم".

وافاد جهاد ان "الخطة تتضمن التوسع بالمنافذ وهناك منافذ اخرى ستفتح خلال الايام المقبلة لتغطية الرقعة الجغرافية بالكامل لجانب الرصافة من بغداد اضافة الى المنافذ التي افتتحت في الجامعات والمؤسسات الحكومية لتصبح 96 منفذ في جانب الرصافة".

ولفت الى ان "المنافذ الـ 96 موزعة كالتالي:.

أدناه منافذ التلقيح :.
منافذ التلقيح في المستشفيات
*مستشفى الكندي
*مستشفى فاطمة الزهراء (ع)
*مستشفى الواسطي
*مستشفى الشهيد الصدر
*مستشفى ضاري الفياض
*مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية
* مستشفى ابن الهيثم

المنافذ في المراكز الصحية
*قطاع الصدر /
مركز صحي السابع
مركز صحي ابراهيم العاشقي

مركز صحي حسين المالكي
مركز صحي الأول
مركز صحي السادس
مركز صحي الشهيد كاظم عبد النبي
مركز صحي الشهيد حيدر يسر
مركز صحي الشهيد مصطفى العذاري
مركز صحي الشهيد يوسف البهادلي
مركز صحي الشهيد حسين السويعدي
مركز صحي الشهيد علي الكعبي
مركز صحي الثاني
مركز صحي الشهيد احمد المالكي
مركز صحي جميلة الثاني
مركز صحي جمال الموسوي
مركز صحي الثالث

*قطاع البلديات الاول /
مركز صحي المعلمين
مركز صحي البلديات
مركز صحي الرئاسة
مركز صحي الامين
مركز صحي النفط
مركز صحي الحبيبية
مركز صحي العمالية
مركز صحي الصدر الثالث


*قطاع بغداد الجديدة /
مركز صحي الضباط
مركز صحي السندباد
مركز صحي المثنى في زيونة
مركز صحي سعيدة في الزعفرانية
مركز صحي بغداد الاول
مركز صحي بغداد الثاني
مركز صحي داوود الجنابي



*قطاع النهروان /
مركز صحي بسماية
مركز صحي الشيخ هاتف
مركز صحي الرواد
مركز صحي 9 نيسان
مركز صحي الخنساء
مركز صحي النهروان النموذجي
مركز صحي النهروان الاول


*قطاع المدائن /
مركز صحي المدائن الاول
مركز صحي الرياض
مركز صحي سلمان المحمدي
مركز صحي التاميم
مركز صحي المدائن الرابع
مركز صحي الجعارة
مركز صحي المدائن الثالث


*قطاع الرصافة /
مركز صحي المستنصرية
مركز صحي فخري الدين جميل
مركز صحي باب المعظم
مركز صحي حي بابل
مركز صحي الزوية
مركز صحي الادريسي
مركز صحي القناة


*قطاع الشعب /
مركز صحي سومر
مركز صحي سليمان الفيضي
مركز صحي محمود نديم
مركز صحي ابن البلدي
مركز صحي الشهيد طاهر
مركز صحي علي عزيز الغراوي
مركز صحي ام الكبر والغزلان
مركز صحي الجمعيات
مركز صحي الجزائر
مركز صحي الشعب الاول


*قطاع الاستقلال /
مركز صحي بوب الشام الاول
مركز صحي الفحامة
مركز صحي الحسينية الاول
مركز صحي الحسينية الرابع
مركز صحي الحسينية الثاني
مركز صحي الراشدية
مركز صحي الزهور النموذجي


*قطاع الاعظمية /
مركز صحي الاعظمية الثاني
مركز صحي صليخ الثاني
مركز صحي تونس
مركز صحي الدهاليك
مركز صحي صليخ الاول
مركز صحي الكريعات الثاني
مركز صحي الاعظمية الثالث


*قطاع البلديات الثاني /
مركز صحي الباوية
مركز صحي الكفاءات.
مركز صحي محمد الجواد
مركز صحي حي النصر
مركز صحي فدك
مركز صحي الجوادين
مركز صحي الرحمة
مركز صحي واقعة الطف


*منفذ تلقيح في مجمع الكليات بجامعة بغداد الجادرية
*منفذ تلقيح في مجمع الكليات في باب المعظم
*منفذ تلقيح في الجامعة المستنصرية
*منفذ تلقيح في مركز السلام لتأهيل المعاقين

ودعا جهاد المواطنين الى تلقي اللقاح ومراجعة منافذ التلقيح للوصول الى المناعة المجتمعية".
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