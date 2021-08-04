صحة الكرخ تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا الجديدة (جداول)

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا.





ابو دشير -------------51

ابو غريب -------------77

الاسكان -------------34

الاعلام -------------24

البياع -------------61

التاجي -------------27

التراث -------------23

الحارثية -------------26

الحرية -------------83

الخطيب -------------24

الدورة -------------75

الرحمانية -------------23

السيدية -------------28

الشالجية -------------48

الشرطة الخامسة --------27

الشرطة الرابعة ---------28

الشعلة -------------38

الصالحية -------------26

الطارمية -------------27

الطوبجي -------------27

العامرية -------------32

العطيفية -------------70

العلاوي ---------------22

الغزالية ----------------49

القادسية ---------------32

الكاظمية ---------------36

اللطيفية ---------------24

المحمودية -------------77

المشاهدة --------------20

المعالف ----------------22

المكاسب ---------------26

المنصور ----------------56

المواصلات --------------30

النصر والسلام ------------24

الوشاش -----------------26

اليرموك -----------------64

اليوسفية ----------------26

حي الجامعة -------------52

حي الجهاد ---------------69

حي الخضراء -------------29

حي العامل ---------------69

حي العدل ----------------52

سبع البور ----------------23

سويب -------------------20

شارع حيفا ----------------21

سكنة جانب الرصافة ---------4

محافظة الديوانية -----------1

محافظة ذي قار -------------1

محافظة النجف -------------1

محافظة بابل ---------------1 أدناه الأعداد والتوزيع الجغرافي:ابو دشير -------------51ابو غريب -------------77الاسكان -------------34الاعلام -------------24البياع -------------61التاجي -------------27التراث -------------23الحارثية -------------26الحرية -------------83الخطيب -------------24الدورة -------------75الرحمانية -------------23السيدية -------------28الشالجية -------------48الشرطة الخامسة --------27الشرطة الرابعة ---------28الشعلة -------------38الصالحية -------------26الطارمية -------------27الطوبجي -------------27العامرية -------------32العطيفية -------------70العلاوي ---------------22الغزالية ----------------49القادسية ---------------32الكاظمية ---------------36اللطيفية ---------------24المحمودية -------------77المشاهدة --------------20المعالف ----------------22المكاسب ---------------26المنصور ----------------56المواصلات --------------30النصر والسلام ------------24الوشاش -----------------26اليرموك -----------------64اليوسفية ----------------26حي الجامعة -------------52حي الجهاد ---------------69حي الخضراء -------------29حي العامل ---------------69حي العدل ----------------52سبع البور ----------------23سويب -------------------20شارع حيفا ----------------21سكنة جانب الرصافة ---------4محافظة الديوانية -----------1محافظة ذي قار -------------1محافظة النجف -------------1محافظة بابل ---------------1