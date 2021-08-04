صحة الكرخ تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا الجديدة (جداول)

أدناه الأعداد والتوزيع الجغرافي:
ابو دشير -------------51
ابو غريب -------------77
الاسكان -------------34
الاعلام -------------24
البياع -------------61
التاجي -------------27
التراث -------------23
الحارثية -------------26
الحرية -------------83
الخطيب -------------24
الدورة -------------75
الرحمانية -------------23
السيدية -------------28
الشالجية -------------48
الشرطة الخامسة --------27
الشرطة الرابعة ---------28
الشعلة -------------38
الصالحية -------------26
الطارمية -------------27
الطوبجي -------------27
العامرية -------------32
العطيفية -------------70
العلاوي ---------------22
الغزالية ----------------49
القادسية ---------------32
الكاظمية ---------------36
اللطيفية ---------------24
المحمودية -------------77
المشاهدة --------------20
المعالف ----------------22
المكاسب ---------------26
المنصور ----------------56
المواصلات --------------30
النصر والسلام ------------24
الوشاش -----------------26
اليرموك -----------------64
اليوسفية ----------------26
حي الجامعة -------------52
حي الجهاد ---------------69
حي الخضراء -------------29
حي العامل ---------------69
حي العدل ----------------52
سبع البور ----------------23
سويب -------------------20
شارع حيفا ----------------21
سكنة جانب الرصافة ---------4
محافظة الديوانية -----------1
محافظة ذي قار -------------1
محافظة النجف -------------1
محافظة بابل ---------------1