نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 39357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و19 ألفا و84 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4263 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 5959 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و444 ألفا و798 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 409 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92194 حالة وفاة.