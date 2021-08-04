واشنطن ترفض تجميد الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

رفض البيت الأبيض اليوم الأربعاء دعوة منظمة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 حتى أيلول المقبل.



وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" لأن تختار ما بين الجرعات المعززة وإرسال هبات إلى الدول الفقيرة.



واعتبرت بساكي أن اقتراح المنظمة الأممية هو "بديل خاطئ"، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين… لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأمريكيين ومساعدة الدول الفقيرة، وهذا لم يتقرر رسميا بعد في مطلق الأحوال".

ودعت منظمة الصحة العالمية دول العالم، التي حصل سكانها على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى إيقاف الجرعات المعززة "الجرعة الثالثة" حتى نهاية أيلول المقبل.