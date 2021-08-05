توجيهات حكومية للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا

وقالت الامانة العامة في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر أثناء انعقاد جلسة المجلس التاسعة والعشرين في 3 آب الجاري، مجموعة من التوجيهات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفايروس كورونا".

وأكدت التوجيهات بحسب البيان "على وزارتي (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي) تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحـة وأقرتها اللجنة العليا للصحـة والسلامة الوطنية، والتعـاون مـع فرق وزارة الصحة الميدانية لمتابعة تلك الإجراءات".

وتضمنت التوجيهات "ما يخص القادمين إلى العراق يتم الاكتفاء بجلب الزائر شهادة التلقيح بأحد لقاحات (كوفيد - 19) بجرعة كاملة مع فحص (PCR) سالب من مختبرات معتمدة في بلده تثبت خلوه من مرض (كوفيد - 19) خلال (72) ساعة من دخوله إلى مطار بغداد الدولي أو مطار النجف، على أن لا تتجاوز مدة الزيارة إلى العراق أكثر من (7) أيام من تاريخ دخوله مع تطبيق الإجراءات كافة المبينة في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( 22 لسنة 2021)، كما يتم التقيد التام للدوائر كافة العاملة في المطارات والمنافذ الحدودية بالقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحـة والسلامة الوطنية ومجلس الوزراء وتوجيهاته بالدقة كلها، تفاديا للإشكالات وحرصا على التعامل اللائق مع الوافدين".



وتضمنت كذلك "بذل وزارتي (الدفاع، والداخلية) إضافة إلى مديرية الدفاع المدني الجهـود كلها لتأمين الحماية اللازمـة والسلامة المهنيـة وتهيئـة منظومـات إطفاء الحرائـق فـي مستشفيات العـزل (الكرفانيـة) المخصصة لعلاج مرضى (کوفید - 19) في المحافظات كافة لإعادتها إلى الخدمة".

وتتولى "نقابـة الأطباء مراقبـة ومتابعة الأجـور المستوفـاة مـن المواطنيـن فـي المستشفيات الأهليـة والعيادات الخاصة لقاء تقديم الخدمات غير الطارئة في ظل هذه الظروف الصعبـة كـون أغلـب مستشفياتنا قد خصصت لعلاج مرضی كورونا (مع الإبقاء على علاج الحالات الطارئة في أغلبها) بسبب النقص الحاد في أسرة رقود المرضى".

كما تضمنت التوجيهات ايضاَ "تستمر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها وعدم التهاون بهذا الشأن لأهمية اللقاحات في حمايتهم وحمايـة المراجعين، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في دوائرها، وإلزام المراجعين بإبراز بطاقة التلقيح أو فحص (PCR) سالب لمرض (کوفید 19) قد أجري خلال (72) ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة المعنية".

وجاء في التوجيهات أيضا "التأكيد على توعية المواطنين من خلال هيئة الإعلام والاتصالات والقنـوات الإعلامية كافـة ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وبذل الجهـود كـافـة لحثهـم علـى الإلتزام بالإجـراءات الوقائيـة وتشجيعهم على أخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي".

واختتمت التوجيهات بـ"التأكيـد على وزارة الداخليـة وجهـاز الأمـن الوطني وقيادة عمليات بغـداد في مساعدة فـرق وزارة الصحة خلال جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين".