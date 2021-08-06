توجيه صحي عاجل لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشأن لقاح كورونا

وجاءت رسالة الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.وأشارت الوزارة إلى إن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن مناعتهم ضعيفة أمام الفيروس.وأوضحت أنه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.