صحة الرصافة تعلن انطلاق اكبر حملة تلقيح عبر 96 منفذا

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن انطلاق اكبر حملة تلقيح اليوم واستمرارها بجميع ايام العطل والايام الاعتيادية في عموم منافذ التلقيح البالغة 96 منفذا.
وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من وزارة الصحة تواصل صحة الرصافة تقديم اللقاحات للمواطنين في عموم المنافذ اليوم الجمعة وستستمر بقية الايام والعطل والمناسبات بتقديم اللقاحات".
واضاف ان "مايقرب من 96 منفذ تلقيح قدم اللقاحات للمواطنين اليوم الجمعة في جانب الرصافة في المراكز الصحية والقطاعات".
واوضح جهاد ان "الفرق الصحية تبذل جهودا جبارة في خدمة المواطنين من خلال معالجة مصابين وحملات الرصد الوبائي وتوعية المواطنين واعطاء اللقاحات ".