صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاصابات في جانب الكرخ توزعت وفق الأتي:ابو دشير ---------------33ابو غريب ---------------71الاسكان ----------------17الاعلام---------------- 23البياع -----------------29التاجي ----------------65التراث ----------------23الحارثية ---------------22الحرية ----------------47الخطيب ----------------3الدورة ----------------117الرحمانية --------------25السيدية ---------------28الشالجية --------------37الشرطة الخامسة -------26الشرطة الرابعة ---------25الشعلة ---------------38الصالحية------------- 19الطارمية -------------29الطوبجي -------------27العامرية --------------28العطيفية------------- 24العلاوي --------------18الغزالية --------------39القادسية -------------24الكاظمية -------------42اللطيفية -------------23المحمودية ------------92المشاهدة------------ 20المعالف-------------- 21المكاسب -------------26المنصور --------------44المواصلات ------------27النصر والسلام ---------23الوشاش --------------22اليرموك --------------24اليوسفية -------------23جكوك ---------------22حي الجامعة----------- 27حي الجهاد -----------48حي الخضراء---------- 32حي العامل -----------45حي العدل ------------33سبع البور ------------23سويب ---------------25سكنة جانب الرصافة ----1محافظة ذي قار-------- 1المجموع 1481