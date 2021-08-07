موسكو تتهم الغرب بشن حملة تستهدف اللقاح الروسي المضاد لكورونا

وأضاف السفير الروسي في تصريح صحفي، أن "الغرب يرفض الاعتراف بأن إنجازات علمائنا (الروس) يمكن أن تساعد في ضمان صحة ورفاهية البشرية جمعاء".وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه "في التقرير السنوي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لعام 2020، لوحظ أنها استعانت بمكتبها التمثيلي في البرازيل من أجل إقناع الأخيرة بالتخلي عن لقاح "سبوتنيك V" الروسي.وقال إنه على الرغم من استعداد روسيا للتعامل "على أساس شفاف وغير تمييزي" للتزويد باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإن روسيا تصطدم بالتعامل بمعايير مزدوجة.وأكد السفير الروسي أنه "عندما يتعلق الأمر بصحة الناس وحياتهم، يجب ألا يكون هناك مكان للسياسة"، وحث الشركاء على ضرورة إدراك ذلك في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه "فقط من خلال توحيد القوى يمكننا الانتصار في المعركة ضد الوباء".