بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفاً و903 إصابات، السبت.وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفاً و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليوناً و931 ألفاً و462 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.وسجلت أستراليا، السبت، رقماً قياسياً في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكاناً في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محلياً بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.وحث دان أندروز رئيس وزراء فيكتوريا الناس على الالتزام بقواعد الصحة العامة التي لا تسمح للناس بمغادرة منازلهم إلا للعمل الأساسي أو التسوق أو الرعاية الصحية أو التطعيم أو التريض في الهواء الطلق لمدة ساعتين فقط.وسجلت ولاية كوينزلاند 13 إصابة جديدة، تم عزلها جميعاً باستثناء حالة واحدة، مما يثير آمالاً برفع العزل العام المطبق منذ ثمانية أيام في مناطق من الولاية كما هو مخطط بعد ظهر الأحد.ومع تسجيل ما يزيد قليلاً عن 36 ألف إصابة بكوفيد-19 و937 حالة وفاة تجنبت أستراليا ما شهدته الدول المتقدمة الأخرى من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ولكنها تشهد أدنى معدلات من التطعيم مع حصول 20% فقط ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاما على التطعيم بشكل كامل.وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية هبوطاً من 80 إصابة قبل يوم.وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 هبوطاً من 58 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.وسجلت تايلاند، السبت، رقماً قياسياً في كل من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بتسجيل 21838 إصابة و212 وفاة وذلك حسبما أظهرت قوة مكافحة الفيروس.وترفع الحالات الجديدة إجمالي الإصابات إلى 736522 وإجمالي الوفيات إلى 6066 منذ بدء الجائحة العام الماضي.وأعلنت الحكومة الأرجنتينية، الجمعة، أنها ستخفف قيود فيروس كورونا مع انخفاض معدلات الإصابة والوفيات حتى مع اقتراب الأرجنتين من خمسة ملايين إصابة وأكثر من 107 آلاف حالة وفاة.وذكرت الحكومة أن خطتها تتضمن زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الالتقاء شخصيا وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد من ألف حاليا إلى 1700 يومياً.وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز في رسالة تلفزيونية مسجلة: "كلما زدنا من التطعيم والاهتمام بأنفسنا كلما استطعنا الحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيز الانفتاح المستمر والتدريجي".وزادت التطعيمات في الأيام الأخيرة بعد زيادة في انتقال الفيروس الشهر الماضي في نهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي عندما كان عدد أكبر من الناس يميلون للتجمع في الأماكن المغلقة.وتبنت الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، خطة التخفيف بعد انخفاض أعداد الإصابات على مدى عشرة أسابيع متتالية وتراجع عدد الوفيات طوال ثمانية أسابيع.