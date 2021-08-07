صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة بغداد الكرخ، السبت، تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا اليوم.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 7973 إصابة جديدة، مقابل تماثل 9112 حالة للشفاء، وتسجيل 59 حالة وفاة بالفيروس. وأدناه تفاصيل الإصابات..

ابو غريب ------------50

الاسكان --------------13

الاعلام ---------------23

البياع ----------------25

التاجي ---------------64

الحارثية --------------17

الحرية ---------------38

الدورة ---------------69

الرحمانية -------------21

السيدية --------------34

الشالجية -------------22

الشرطة الخامسة -------18

الشرطة الرابعة ---------5

الشعلة ---------------38

الصالحية------------- 8

الطارمية -------------25

العامرية -------------18

العطيفية ------------23

الغزالية --------------33

القادسية -------------19

الكاظمية -------------44

اللطيفية -------------22

المحمودية -----------62

المشاهدة ------------16

المنصور------------- 43

المواصلات -----------23

النصر والسلام --------22

اليرموك -------------40

اليوسفية -------------21

حي الجامعة ----------25

حي الجهاد -----------42

حي الخضراء ----------21

حي العامل -----------35

حي العدل -----------23

حي الفرات -----------16

سبع البور------------27 ابو دشير -------------25ابو غريب ------------50الاسكان --------------13الاعلام ---------------23البياع ----------------25التاجي ---------------64الحارثية --------------17الحرية ---------------38الدورة ---------------69الرحمانية -------------21السيدية --------------34الشالجية -------------22الشرطة الخامسة -------18الشرطة الرابعة ---------5الشعلة ---------------38الصالحية------------- 8الطارمية -------------25العامرية -------------18العطيفية ------------23الغزالية --------------33القادسية -------------19الكاظمية -------------44اللطيفية -------------22المحمودية -----------62المشاهدة ------------16المنصور------------- 43المواصلات -----------23النصر والسلام --------22اليرموك -------------40اليوسفية -------------21حي الجامعة ----------25حي الجهاد -----------42حي الخضراء ----------21حي العامل -----------35حي العدل -----------23حي الفرات -----------16سبع البور------------27