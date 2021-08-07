صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة بغداد الكرخ، السبت، تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 7973 إصابة جديدة، مقابل تماثل 9112 حالة للشفاء، وتسجيل 59 حالة وفاة بالفيروس.
وأدناه تفاصيل الإصابات..
ابو دشير -------------25
ابو غريب ------------50
الاسكان --------------13
الاعلام ---------------23
البياع ----------------25
التاجي ---------------64
الحارثية --------------17
الحرية ---------------38
الدورة ---------------69
الرحمانية -------------21
السيدية --------------34
الشالجية -------------22
الشرطة الخامسة -------18
الشرطة الرابعة ---------5
الشعلة ---------------38
الصالحية------------- 8
الطارمية -------------25
العامرية -------------18
العطيفية ------------23
الغزالية --------------33
القادسية -------------19
الكاظمية -------------44
اللطيفية -------------22
المحمودية -----------62
المشاهدة ------------16
المنصور------------- 43
المواصلات -----------23
النصر والسلام --------22
اليرموك -------------40
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------25
حي الجهاد -----------42
حي الخضراء ----------21
حي العامل -----------35
حي العدل -----------23
حي الفرات -----------16
سبع البور------------27