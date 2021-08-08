ايران.. حصيلة يومية "مرعبة" بإصابات كورونا خلال 24 ساعة

وبحسب البيانات الرسمية، "تم تسجيل 39.619 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 4.158.729 من ضمنها 6.462 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة".ولفتت البيانات إلى أنه تم تسجيل 542 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الزفيات إلى 94.015 ألف حالة وفاة.وتم تعافي 3.539.035 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26.494.040 مليونا اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.