صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

أعلنت مديرية صحة بغداد الكرخ، الاحد، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا اليوم.





أبو غريب --------------19

البياع -----------------14

التاجي ----------------27

التاجيات ---------------4

الحارثية ----------------5

الحرية ----------------47

الخطيب ---------------10

الدورة -----------------21

الدولعي ---------------12

الرحمانية--------------5

السيدية ---------------8

الشرطة الخامسة --------8

الشرطة الرابعة----------9

الشعلة ---------------59

الصالحية --------------7

الطارمية ---------------3

العامرية ---------------8

الغزالية ----------------13

العطيفية --------------11

العلاوي ----------------3

الغزالية ---------------12

القادسية ---------------6

الكاظمية --------------44

المحمودية ------------32

المعالف ---------------2

المنصور ---------------13

النصر والسلام -----------1

الوشاش ----------------8

اليرموك ----------------10

اليوسفية ---------------1

جكوك -----------------6

حي الجامعة ------------10

حي الجهاد -------------22

حي الخضراء ------------6

حي العامل -------------13

حي العدل --------------3

حي الفرات -------------12

شارع حيفا --------------2

سكنة جانب الرصافة------2

محافظة بابل ------------2

محافظة كربلاء -----------1 وأدناه جدول الاصابات بالفايروس وفق بيان لصحة الكرخ:أبو غريب --------------19البياع -----------------14التاجي ----------------27التاجيات ---------------4الحارثية ----------------5الحرية ----------------47الخطيب ---------------10الدورة -----------------21الدولعي ---------------12الرحمانية--------------5السيدية ---------------8الشرطة الخامسة --------8الشرطة الرابعة----------9الشعلة ---------------59الصالحية --------------7الطارمية ---------------3العامرية ---------------8الغزالية ----------------13العطيفية --------------11العلاوي ----------------3الغزالية ---------------12القادسية ---------------6الكاظمية --------------44المحمودية ------------32المعالف ---------------2المنصور ---------------13النصر والسلام -----------1الوشاش ----------------8اليرموك ----------------10اليوسفية ---------------1جكوك -----------------6حي الجامعة ------------10حي الجهاد -------------22حي الخضراء ------------6حي العامل -------------13حي العدل --------------3حي الفرات -------------12شارع حيفا --------------2سكنة جانب الرصافة------2محافظة بابل ------------2محافظة كربلاء -----------1