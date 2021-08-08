صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

وأدناه جدول الاصابات بالفايروس وفق بيان لصحة الكرخ:
أبو غريب --------------19
البياع -----------------14
التاجي ----------------27
التاجيات ---------------4
الحارثية ----------------5
الحرية ----------------47
الخطيب ---------------10
الدورة -----------------21
الدولعي ---------------12
الرحمانية--------------5
السيدية ---------------8
الشرطة الخامسة --------8
الشرطة الرابعة----------9
الشعلة ---------------59
الصالحية --------------7
الطارمية ---------------3
العامرية ---------------8
الغزالية ----------------13
العطيفية --------------11
العلاوي ----------------3
الغزالية ---------------12
القادسية ---------------6
الكاظمية --------------44
المحمودية ------------32
المعالف ---------------2
المنصور ---------------13
النصر والسلام -----------1
الوشاش ----------------8
اليرموك ----------------10
اليوسفية ---------------1
جكوك -----------------6
حي الجامعة ------------10
حي الجهاد -------------22
حي الخضراء ------------6
حي العامل -------------13
حي العدل --------------3
حي الفرات -------------12
شارع حيفا --------------2
سكنة جانب الرصافة------2
محافظة بابل ------------2
محافظة كربلاء -----------1