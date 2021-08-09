صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا

في ما يلي الجداول:
أبو دشير----------------- 69
أبو غريب----------------- 47
الإسكان ------------------25
الاعلام------------------- 74
البياع --------------------72
التاجي ------------------60
التاجيات -----------------11
الحارثية------------------ 13
الحرية ------------------102
الخطيب -----------------38
الدورة -------------------71
الدولعي -----------------29
الرحمانية ----------------20
السيدية----------------- 66
الشالجية ----------------42
الشرطة الخامسة ----------17
الشرطة الرابعة------------ 14
الشعلة------------------ 68
الصالحية----------------- 15
الطارمية -----------------58
الطوبجي----------------- 17
العامرية----------------- 25
العطيفية -----------------9
العلاوي ------------------19
الغزالية------------------ 74
القادسية----------------- 14
الكاظمية----------------- 55
المحمودية ---------------144
المشاهدة---------------- 9
المعالف ------------------7
المنصور -----------------22
المواصلات ---------------19
النصر والسلام -------------9
الوشاش ------------------14
اليرموك----------------- 15
اليوسفية ----------------22
جكوك ------------------23
حي الجامعة-------------- 57
حي الجهاد ---------------37
حي الخضراء------------- 50
حي العامل ---------------59
حي العدل ---------------33
حي الفرات ---------------43
سبع البور ----------------14
شارع حيفا ---------------14
شاطئ التاجي------------- 17
كرادة مريم ---------------7
ناحية الرشيد -------------20
سكنة جانب الرصافة --------19
المجموع 1778