صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لـ1778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





أبو دشير----------------- 69

أبو غريب----------------- 47

الإسكان ------------------25

الاعلام------------------- 74

البياع --------------------72

التاجي ------------------60

التاجيات -----------------11

الحارثية------------------ 13

الحرية ------------------102

الخطيب -----------------38

الدورة -------------------71

الدولعي -----------------29

الرحمانية ----------------20

السيدية----------------- 66

الشالجية ----------------42

الشرطة الخامسة ----------17

الشرطة الرابعة------------ 14

الشعلة------------------ 68

الصالحية----------------- 15

الطارمية -----------------58

الطوبجي----------------- 17

العامرية----------------- 25

العطيفية -----------------9

العلاوي ------------------19

الغزالية------------------ 74

القادسية----------------- 14

الكاظمية----------------- 55

المحمودية ---------------144

المشاهدة---------------- 9

المعالف ------------------7

المنصور -----------------22

المواصلات ---------------19

النصر والسلام -------------9

الوشاش ------------------14

اليرموك----------------- 15

اليوسفية ----------------22

جكوك ------------------23

حي الجامعة-------------- 57

حي الجهاد ---------------37

حي الخضراء------------- 50

حي العامل ---------------59

حي العدل ---------------33

حي الفرات ---------------43

سبع البور ----------------14

شارع حيفا ---------------14

شاطئ التاجي------------- 17

كرادة مريم ---------------7

ناحية الرشيد -------------20

سكنة جانب الرصافة --------19



المجموع 1778

في ما يلي الجداول:أبو دشير----------------- 69أبو غريب----------------- 47الإسكان ------------------25الاعلام------------------- 74البياع --------------------72التاجي ------------------60التاجيات -----------------11الحارثية------------------ 13الحرية ------------------102الخطيب -----------------38الدورة -------------------71الدولعي -----------------29الرحمانية ----------------20السيدية----------------- 66الشالجية ----------------42الشرطة الخامسة ----------17الشرطة الرابعة------------ 14الشعلة------------------ 68الصالحية----------------- 15الطارمية -----------------58الطوبجي----------------- 17العامرية----------------- 25العطيفية -----------------9العلاوي ------------------19الغزالية------------------ 74القادسية----------------- 14الكاظمية----------------- 55المحمودية ---------------144المشاهدة---------------- 9المعالف ------------------7المنصور -----------------22المواصلات ---------------19النصر والسلام -------------9الوشاش ------------------14اليرموك----------------- 15اليوسفية ----------------22جكوك ------------------23حي الجامعة-------------- 57حي الجهاد ---------------37حي الخضراء------------- 50حي العامل ---------------59حي العدل ---------------33حي الفرات ---------------43سبع البور ----------------14شارع حيفا ---------------14شاطئ التاجي------------- 17كرادة مريم ---------------7ناحية الرشيد -------------20سكنة جانب الرصافة --------19المجموع 1778