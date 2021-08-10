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انقطاع الأوكسجين يتسبب بوفاة 9 مرضى في روسيا

كورونا اليوم

2021-08-10 | 03:00
انقطاع الأوكسجين يتسبب بوفاة 9 مرضى في روسيا
511 مشاهدة

توفي 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بسبب خلل في أنبوب تغذية الأوكسجين لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره وزير الصحة في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، فقد توفي 9 من مرضى كورونا إثر عطل في أنبوب أوكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز، عاصمة أوسيتيا الشمالية.

وقال الوزير، بحسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية إن "9 مرضى مصابين بفيروس كورونا توفوا جراء نقص في الأوكسجين في مستشفى فلاديكافكاز. حصل انقطاع في نظام الأوكسجين اليوم"، وفق ما ذكرت فرانس برس.

كذلك، نقلت الوكالات عن رئيس الجمهورية المذكورة بالوكالة، سيرغي مينيايلو، قوله "حصل انقطاع في أنبوب الأكسجين".

ونقلت وكالة تاس عن لجنة التحقيق الروسية المعنية بالقضايا الجنائية الرئيسية أنه تم فتح تحقيق جنائي في تزويد خدمات لا تلبي متطلبات السلامة ما أدى الى وفيات من طريق الإهمال، بحسب فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة أن 71 مريضا كانوا في قسم العناية المركزة حين وقع الحادث، بينهم 13 يستخدمون "جهاز تنفس اصطناعي"، موضحة أن المصابين التسعة الذين قضوا كانوا جميعا يستعملون هذه الأجهزة.

وقال الرئيس مينيايلو إن رئات 9 مرضى كانت أصلا "متضررة بنسبة 90%"، أي قبل تعطل الأنبوب، معتبرا أنه من السابق لأوانه القول إن الحادث تسبب بوفاتهم.

واضاف أن المشكلة "تم رصدها بسرعة ومعالجتها خلال 30 إلى 40 دقيقة"، لافتا إلى أن المرضى الآخرين تمت مساعدتهم بواسطة "اسطوانات أكسجين ووسائل طارئة لتأمين الأكسجين"، كما ذكرت فرانس برس.

وتسببت حوادث عدة داخل مستشفيات لمعالجة كوفيد-19 بوفاة مرضى منذ بدء تفشي الوباء.

ففي يونيو، قضى 3 أشخاص في حريق بمستشفى ريازان جنوب شرقي موسكو، ويشتبه بأن السبب هو جهاز تنفس اصطناعي.

كذلك، توفي 7 اشخاص جراء حرائق في مايو 2020 في مستشفيات في موسكو وسان بطرسبرغ.

يشار إلى أن روسيا هي البلد الرابع الأكثر تضررا بالوباء في العالم مع إحصاء نحو 6.5 ملايين إصابة وفق تعداد لفرانس برس.
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