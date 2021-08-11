الإمارات تعلن إجراءات اعتماد شهادات تطعيم كورونا للقادمين من الخارج

وسيتمكن القادمون إلى الإمارات من تسجيل بياناتهم وشهادات التطعيم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدءا من يوم الأحد المقبل.وقال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للصحفيين إن "بروتوكول الإجراءات يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واعتمادها بشكل إلكتروني، لتيسير حركة القادمين من الخارج، ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتحقيق العبور الآمن للمسافرين، ناصحا القادمين إلى الإمارات بتسجيل بياناتهم بالتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو عبر موقعها الإلكتروني".وأضاف ان "تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين في الاستفادة من الميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح من داخل الدولة"، مشيرا إلى أنه "سيتم اعتماد اللقاحات المعتمدة في الإمارات فقط، وستظهر الشهادات المعتمدة على تطبيق (الحصن) الإلكتروني، المستخدم في الإمارات لتوضيح الحاصلين على اللقاح".وأشار إلى أن "التسجيل يتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تبدأ بملء البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر لمقدم الطلب، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق شهادات اللقاح".