الكشف عن لقاح فعال بنسبة 83% بمقاومة سلالة دلتا

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن لقاح ”سبوتنيك في“ الذي تنتجه بلاده للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 83% في مقاومة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن موراشكو قوله: ”أحدث النتائج تظهر أن الفاعلية في حدود 83%“.

وأنحت السلطات باللائمة في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز على سلالة دلتا الأشد عدوى، وممانعة السكان في التطعيم، على الرغم من إتاحة الجرعات على نطاق واسع.

وكانت الشركة المطورة للقاح قالت في يونيو/حزيران إنه فعال بنحو 90% في الوقاية من دلتا.

وقال ألكسندر جينتسبورج، مدير معهد جاماليا الذي طور اللقاح، الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، إن ”سبوتنيك في آمن وفعال في مقاومة سلالات فيروس كورونا جميعها“.

وأقرت روسيا، التي يسكنها نحو 144 مليون نسمة، أربعة لقاحات منتجة محليا. وسجلت قرابة 6.5 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.