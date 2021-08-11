التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالأتي:ابو غريب ------------47الاسكان ------------13الاعلام ------------33البياع ------------24التاجي ------------74التاجيات ------------25التراث ------------15الحارثية ------------10الحرية ------------48الخطيب ------------20الدورة ------------28السيدية ------------19الشالجية ------------20الشرطة الخامسة ------------11الشعلة ------------49الصالحية ------------15الطارمية ------------56العامرية ------------20العطيفية ------------20العلاوي ------------15الغزالية ------------31القادسية ------------16الكاظمية ------------24اللطيفية ------------39المحمودية ------------58المنصور ------------31اليرموك ------------37جكوك ------------22حي الجامعة ------------19حي الجهاد ------------45حي الخضراء ------------17حي العامل ------------47حي العدل ------------27حي الفرات ------------22سبع البور ------------23شارع حيفا ------------12سكنة جانب الرصافة ------8