التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ

أعلنت دائرة صحة بغداد /الكرخ، اليوم الأربعاء، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالأتي:
ابو غريب ------------47
الاسكان ------------13
الاعلام ------------33
البياع ------------24
التاجي ------------74
التاجيات ------------25
التراث ------------15
الحارثية ------------10
الحرية ------------48
الخطيب ------------20
الدورة ------------28
السيدية ------------19
الشالجية ------------20
الشرطة الخامسة ------------11
الشعلة ------------49
الصالحية ------------15
الطارمية ------------56
العامرية ------------20
العطيفية ------------20
العلاوي ------------15
الغزالية ------------31
القادسية ------------16
الكاظمية ------------24
اللطيفية ------------39
المحمودية ------------58
المنصور ------------31
اليرموك ------------37
جكوك ------------22
حي الجامعة ------------19
حي الجهاد ------------45
حي الخضراء ------------17
حي العامل ------------47
حي العدل ------------27
حي الفرات ------------22
سبع البور ------------23
شارع حيفا ------------12
سكنة جانب الرصافة ------8