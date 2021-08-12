صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 927 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".
وأضافت، "تم تسجيل 204 إصابات جديدة، مقابل 296 حالة شفاء، فيما توفي 3 أشخاص بسبب مضاعفات الوباء".
واوضحت، "من بين الاصابات (5) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-
مجموع الاصابات الكلي : 81095
مجموع حالات الشفاء : 76153
مجموع الوفيات : 650
مجموع الحالات تحت العلاج : 4292
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4840".