صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 927 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت، "تم تسجيل 204 إصابات جديدة، مقابل 296 حالة شفاء، فيما توفي 3 أشخاص بسبب مضاعفات الوباء".

واوضحت، "من بين الاصابات (5) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-

مجموع الاصابات الكلي : 81095

مجموع حالات الشفاء : 76153

مجموع الوفيات : 650

مجموع الحالات تحت العلاج : 4292

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4840".