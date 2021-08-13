وزير الصحة يشرف على حملات التلقيح الميدانية في مدينة الصدر

وتستمر لليوم الرابع على التوالي حملات التلقيح الميدانية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد عبر منفذين، حسبما اعلنت المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح وزعه على وسائل اعلام بينها السومرية نيوز.وذكرت الوزارة في بيان ان "الوزير اكد ان الكوادر الطبية والصحية مستمرة ولليوم الرابع على التوالي بانطلاق جولاتها من حملة التطعيم الميدانية باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مدينة الصدر في قطاعي ( ٢٠ ،٢١ ) جانب بغداد الرصافة" ، مشيدا "بجهود الكوادر الطبية والصحية في دائرة الصحة العامة ومديرية العمليات والتي تستمر لمدة عشرة ايام متتالية لتغطية الكثافة السكانية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".وجدد وزير الصحة دعوته لجميع المواطنين بالاقبال لتلقي اللقاحات كونها السبيل الوحيد لمواجهة الوباء الى جانب الالتزام بالاجراءات الوقائية.كما واكدت الوزارة ان "وزير الصحة زار المنفذ التلقيحي في مركز صحي المستنصرية، اليوم الجمعة".