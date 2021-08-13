صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:ابو دشير -------------23ابو غريب -------------76الاعلام -------------27البياع -------------35التاجي -------------55التراث -------------12الحارثية -------------25الحرية -------------55الدورة -------------67الدولعي -------------29الرحمانية -------------11السيدية -------------24الشالجية -------------71الشعلة -------------50الصالحية -------------18الطارمية -------------36الطوبجي -------------38العامرية -------------22العطيفية -------------39العلاوي -------------19الغزالية -------------43القادسية -------------23الكاظمية -------------48اللطيفية -------------41المحمودية -------------82المشاهدة -------------20المعالف -------------16المنصور -------------47المواصلات -------------22النصر والسلام -------------19اليرموك -------------58اليوسفية -------------23جكوك -------------17حي الجامعة -------------37حي الجهاد -------------46حي الخضراء -------------20حي العامل -------------40حي العدل -------------26حي الفرات -------------13سبع البور -------------22سويب -------------19كرادة مريم -------------8جانب الرصافة -------------3المجموع 1425