تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:أبو دشير -----------------60أبو غريب ----------------92الاعلام -------------------26البياع --------------------31التاجي ------------------59الحارثية ------------------18الحرية -------------------50الدورة------------------ 115الدولعي -----------------14السيدية -----------------73الشعلة -------------------38الصالحية----------------- 1الطارمية -----------------46العامرية----------------- 34العطيفية----------------- 8العلاوي -----------------19القادسية----------------32الكاظمية ---------------63المحمودية --------------140المنصور ------------------2اليرموك ------------------51حي الجامعة -------------49حي الجهاد ---------------58حي الخضراء --------------11حي العامل ---------------66حي العدل ----------------66حي الفرات ---------------22شارع حيفا ----------------5سكنة جانب الرصافة --------7