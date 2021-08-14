تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:
أبو دشير -----------------60
أبو غريب ----------------92
الاعلام -------------------26
البياع --------------------31
التاجي ------------------59
الحارثية ------------------18
الحرية -------------------50
الدورة------------------ 115
الدولعي -----------------14
السيدية -----------------73
الشعلة -------------------38
الصالحية----------------- 1
الطارمية -----------------46
العامرية----------------- 34
العطيفية----------------- 8
العلاوي -----------------19
القادسية----------------32
الكاظمية ---------------63
المحمودية --------------140
المنصور ------------------2
اليرموك ------------------51
حي الجامعة -------------49
حي الجهاد ---------------58
حي الخضراء --------------11
حي العامل ---------------66
حي العدل ----------------66
حي الفرات ---------------22
شارع حيفا ----------------5
سكنة جانب الرصافة --------7