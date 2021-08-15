مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لكورونا وتحذيرات من دخولها قبل موعدها

وفي تصريحات لـ"الوطن"، قال المصدر: "هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 25%، وهي زيادة طفيفة ولكن تجعلنا نأخذ الحذر في حال استمرار زيادتها ستدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها"، لافتا إلى أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر متوقع أن تكون بنهاية شهر أيلول وأول تشرين الاول".وأوضح المصدر أن "مصر حتى الآن خالية من تحورات فيروس كورونا"، مشددا على أن "اللقاحات المضادة لهذا الفيروس مهمة للحد من انتشار التحورات التي تحدث للفيروس، وأنه في حال الإصابة بالفيروس وكان المواطن حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا، فإن الأعراض التي تظهر تكون أخف وتقلل من نسبة تواجده داخل أي من المستشفيات".وفيما يتعلق بتغيرات البروتكول العلاجي، كشف المصدر أنه "يتم تحديثه وهذا المصطلح الأدق، فيتم إضافة أدوية معينة وهي تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد التحورات الجديدة".