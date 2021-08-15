الصحة الفلسطينية: المتحور "دلتا" يمثل 70% من اصابات كورونا

وقال صبيحات لـ"صوت فلسطين" إن "الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن".وأشار إلى أن "أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات".ولفت إلى أن "يوم الاثنين سيكون أول أيام العام الدراسي الجديد والتوصيات هي التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلبة".وشدد صبيحات على ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار، مؤكدا أنه "حتى اللحظة لا يوجد أي توصية بالإغلاق، ولكن هذا يعتمد على حالة الوضع الوبائي في المحافظات".