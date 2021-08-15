التوزيع الجغرافي لـ 698 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي لـ 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:
ابو غريب ------------14
الاسكان --------------9
الاعلام ---------------23
البياع ---------------26
التراث ---------------17
الحارثية-------------- 18
الحرية ---------------40
الدورة ---------------53
الرحمانية------------- 15
السيدية --------------13
الشالجية ------------24
الشعلة --------------28
الطارمية ---------------1
الطوبجي -------------22
العامرية ---------------1
العطيفية -------------24
العلاوي --------------13
الغزالية --------------37
القادسية -------------20
الكاظمية------------- 46
المحمودية -----------49
المنصور -------------28
المواصلات ------------19
الوشاش --------------27
اليرموك --------------29
اليوسفية --------------1
جكوك ---------------20
حي الاعلام ------------1
حي الجهاد ------------2
حي العامل -----------35
حي العدل ------------22
حي الفرات -----------14
سكنة جانب الرصافة-----3
محافظة الديوانية -------1
محافظة ذي قار --------1
محافظة بابل -----------1
محافظة واسط --------1
المجموع ( 698)