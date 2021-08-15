التوزيع الجغرافي لـ 698 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:ابو غريب ------------14الاسكان --------------9الاعلام ---------------23البياع ---------------26التراث ---------------17الحارثية-------------- 18الحرية ---------------40الدورة ---------------53الرحمانية------------- 15السيدية --------------13الشالجية ------------24الشعلة --------------28الطارمية ---------------1الطوبجي -------------22العامرية ---------------1العطيفية -------------24العلاوي --------------13الغزالية --------------37القادسية -------------20الكاظمية------------- 46المحمودية -----------49المنصور -------------28المواصلات ------------19الوشاش --------------27اليرموك --------------29اليوسفية --------------1جكوك ---------------20حي الاعلام ------------1حي الجهاد ------------2حي العامل -----------35حي العدل ------------22حي الفرات -----------14سكنة جانب الرصافة-----3محافظة الديوانية -------1محافظة ذي قار --------1محافظة بابل -----------1محافظة واسط --------1المجموع ( 698)