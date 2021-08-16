بالأرقام.. حصيلة إصابات كورونا ومتلقي اللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و211 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و362 ألف حالة.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم وصل إلى 4.6 مليار جرعة.