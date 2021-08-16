تقرير يكشف.. لقاح يحمى بنسبة 96% ضد متغير دلتا

وفقًا لمقال نُشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن لقاح كورونا أحادي الجرعة أنتج "نشاطًا قويًا ومستمرًا" ضد متغير دلتا وفقًا لتجربة، أُطلق عليها اسم Sisonke بجنوب أفريقيا، أظهرت أن الجرعة الواحدة فعالية بنسبة 71 % ضد دخول المستشفى، وما يصل إلى 96% من الفعالية ضد الوفاة.وتم إصدار اللقاح ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" في 27 فبراير 2021، كما أجاز الاتحاد الأوروبي اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ أيضًا، تم منح لقاح كورونا أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون الموافقة للاستخدام في حالات الطوارئ في الهند، والآن لدى الهند 5 لقاحات حصلت على الموافقة الطارئة EUA أصدرت حكومة الهند تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) للقاح أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون لفيروس كورونا في الهند، للوقاية من كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا. وكبار السن،وقال المتحدث باسم جونسون آند جونسون كيف يعمل اللقاح أحادي الجرعة، المعروف الذى تم تطويره بواسطة Janssen Pharmaceutica، وهو قسم بلجيكي تابع للشركة.وعلى عكس فايزر وموديرنا اللتين تستخدمان تقنية mRNA-messenger RNA هو رمز يوجه جهاز المناعة للتعرف على فيروس كورونا ومهاجمته فان لقاح جونسون يستخدم فيروسات غدية معطلة، لا يرتبط الفيروس الغدي بالفيروس التاجي وهو فيروس مختلف تمامًا، ومع ذلك، يمكنه نقل الرسائل الجينية إلى الخلايا البشرية وإيصال التعليمات إلى الخلايا حول كيفية التعرف على فيروس كورونا وهزيمته، لن يتكاثر الفيروس الغدي الموجود في اللقاح في جسم الإنسان ويسبب عدوى فيروسية.وقال الموقع، إن جرعة واحدة من لقاح جونسون كافية لتحصين الشخص بينما تقدم لقاحات كورونا الأخرى تحصينًا بجرعتين، يمكن الاحتفاظ باللقاح تحت درجة حرارة الثلاجة لأشهر مما يجعله مناسبًا للنقل والتخزين في المناطق النائية والريفية حيث يصعب إحضار لقاحات mRNA التي تتطلب درجة حرارة متجمدة، من المقدر أن يظل اللقاح مستقرًا لمدة عامين عند -20 درجة مئوية، وبحد أقصى 4.5 شهرًا في درجات حرارة التبريد الروتينية من 2 إلى 8 درجات مئوية، وفقًا للشركة المصنعة.وتم العثور على فعالية لقاح جونسون لتكون فعالة بنسبة 85.4% ضد الأمراض الشديدة و 93.1% ضد دخول المستشفى بعد 28 يومًا من التطعيم.في التجارب السريرية، وجد أن جرعة واحدة من لقاح جونسون لها فاعلية بنسبة 66.9% ضد عدوى كورونا المتوسطة والشديدة، أظهر لقاح كورونا من الشركة معدل فعالية بنسبة 72% في دراسة أجريت في الولايات المتحدة. بينما في جنوب إفريقيا وجد أنها تصل إلى 64%، ضد الأشكال الحادة من كورونا، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 86% في الولايات المتحدة و82% في جنوب إفريقيا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أظهر لقاح جونسون فعالية عامة بنسبة 66.3% في حالات الخفيفة إلى المعتدلة من كورونا، وفعالية إجمالية تبلغ 76.3 % في حالات كورونا الشديدة إلى الحرجة.