Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن: القادة الأفغان هربوا من البلاد والجيش الأفغاني رفض القتال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تقرير يكشف.. لقاح يحمى بنسبة 96% ضد متغير دلتا

كورونا اليوم

2021-08-16 | 14:31
تقرير يكشف.. لقاح يحمى بنسبة 96% ضد متغير دلتا
11,883 مشاهدة

كشف موقع Boldsky المعني بالشؤون الصحية، عن أن لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا هو اللقاح الخامس الذي يحصل على الموافقة للاستخدام في حالات الطوارئ.

وفقًا لمقال نُشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن لقاح كورونا أحادي الجرعة أنتج "نشاطًا قويًا ومستمرًا" ضد متغير دلتا وفقًا لتجربة، أُطلق عليها اسم Sisonke بجنوب أفريقيا، أظهرت أن الجرعة الواحدة فعالية بنسبة 71 % ضد دخول المستشفى، وما يصل إلى 96% من الفعالية ضد الوفاة.

وتم إصدار اللقاح ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" في 27 فبراير 2021، كما أجاز الاتحاد الأوروبي اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ أيضًا، تم منح لقاح كورونا أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون الموافقة للاستخدام في حالات الطوارئ في الهند، والآن لدى الهند 5 لقاحات حصلت على الموافقة الطارئة EUA أصدرت حكومة الهند تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) للقاح أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون لفيروس كورونا في الهند، للوقاية من كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا. وكبار السن،

وقال المتحدث باسم جونسون آند جونسون كيف يعمل اللقاح أحادي الجرعة، المعروف الذى تم تطويره بواسطة Janssen Pharmaceutica، وهو قسم بلجيكي تابع للشركة.

وعلى عكس فايزر وموديرنا اللتين تستخدمان تقنية mRNA-messenger RNA هو رمز يوجه جهاز المناعة للتعرف على فيروس كورونا ومهاجمته فان لقاح جونسون يستخدم فيروسات غدية معطلة، لا يرتبط الفيروس الغدي بالفيروس التاجي وهو فيروس مختلف تمامًا، ومع ذلك، يمكنه نقل الرسائل الجينية إلى الخلايا البشرية وإيصال التعليمات إلى الخلايا حول كيفية التعرف على فيروس كورونا وهزيمته، لن يتكاثر الفيروس الغدي الموجود في اللقاح في جسم الإنسان ويسبب عدوى فيروسية.

وقال الموقع، إن جرعة واحدة من لقاح جونسون كافية لتحصين الشخص بينما تقدم لقاحات كورونا الأخرى تحصينًا بجرعتين، يمكن الاحتفاظ باللقاح تحت درجة حرارة الثلاجة لأشهر مما يجعله مناسبًا للنقل والتخزين في المناطق النائية والريفية حيث يصعب إحضار لقاحات mRNA التي تتطلب درجة حرارة متجمدة، من المقدر أن يظل اللقاح مستقرًا لمدة عامين عند -20 درجة مئوية، وبحد أقصى 4.5 شهرًا في درجات حرارة التبريد الروتينية من 2 إلى 8 درجات مئوية، وفقًا للشركة المصنعة.

وتم العثور على فعالية لقاح جونسون لتكون فعالة بنسبة 85.4% ضد الأمراض الشديدة و 93.1% ضد دخول المستشفى بعد 28 يومًا من التطعيم.

في التجارب السريرية، وجد أن جرعة واحدة من لقاح جونسون لها فاعلية بنسبة 66.9% ضد عدوى كورونا المتوسطة والشديدة، أظهر لقاح كورونا من الشركة معدل فعالية بنسبة 72% في دراسة أجريت في الولايات المتحدة. بينما في جنوب إفريقيا وجد أنها تصل إلى 64%، ضد الأشكال الحادة من كورونا، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 86% في الولايات المتحدة و82% في جنوب إفريقيا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أظهر لقاح جونسون فعالية عامة بنسبة 66.3% في حالات الخفيفة إلى المعتدلة من كورونا، وفعالية إجمالية تبلغ 76.3 % في حالات كورونا الشديدة إلى الحرجة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:05 | 2021-08-16 17:05
16:55 | 2021-08-16 16:55
16:20 | 2021-08-16 16:20
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
22.41%
07:06 | 2021-08-15
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
07:06 | 2021-08-15
بعد الحكم عليه بالسجن قائد القوة الجوية السابق يفر الى جهة مجهولة
20.6%
08:53 | 2021-08-16
بعد الحكم عليه بالسجن قائد القوة الجوية السابق يفر الى جهة مجهولة
08:53 | 2021-08-16
توضيح من الصحة البرلمانية حول كارت التلقيح الجديد
18.4%
08:44 | 2021-08-15
توضيح من الصحة البرلمانية حول كارت التلقيح الجديد
08:44 | 2021-08-15
الرافدين يعلن عن قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح
13.07%
03:33 | 2021-08-16
الرافدين يعلن عن قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح
03:33 | 2021-08-16
القبض على الفريق الهارب انور حمه
13.04%
10:17 | 2021-08-16
القبض على الفريق الهارب انور حمه
10:17 | 2021-08-16
افغانستان.. الولاية الوحيدة خارج سيطرة طالبان تختار المقاومة وترفض الاستسلام
12.49%
06:58 | 2021-08-16
افغانستان.. الولاية الوحيدة خارج سيطرة طالبان تختار المقاومة وترفض الاستسلام
06:58 | 2021-08-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.