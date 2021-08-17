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علماء يفسرون سبب بقاء كورونا فترة طويلة لدى بعض المصابين

كورونا اليوم

2021-08-17 | 02:49
علماء يفسرون سبب بقاء كورونا فترة طويلة لدى بعض المصابين
1,785 مشاهدة

قال علماء في أيرلندا إنهم توصلوا إلى السبب الذي يؤدي إلى إصابة الأشخاص بمرض "كوفيد-19" لفترة طويلة تزيد عن المعدل العام.

وأوضح العلماء، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السبب وراء هذه الإصابة يمكن أن يكون ناتجا عن مضاعفات تجلط الدم الذي يرافق الفيروس.

ورغم أن الملايين من المصابين بفيروس كورونا نجوا من الموت، إلا أنهم لم يتعافوا وعانوا من الإصابة الطويلة بـ"كوفيد-19" التي تمتد لأشهر طويلة.

وفي العادة، يتعافى مصابو كورونا بعد أسبوعين من الإصابة.

وكان العلماء حتى وقت قريب في حيرة بشأن السبب الدقيق وراء الإصابة بالمرض الطويل المدة.

ويقول علماء في أيرلندا إنهم يقتربون من معرفة السبب خلف ذلك، مشيرين إلى أن نظام تخثر الدم في الجسم له صلة بالأمر.

وقال البروفيسور، جيمس أودونيل، المؤلف المشاركة في الدراسة: "إن فهم السبب الرئيسي وراء المرض هو الخطوة الأولى تطوير علاج فعال".

وأضاف "الملايين من الناس يعانون بالفعل من أعراض متلازمة كوفيد الطويلة".

ونشرت الدراسة الجديدة، التي راقبت حالات 50 مصابا بأعراض طويلة للفيروس، وقارنوهم بـ17 متطوعا من الأصحاء.

وكان متوسط عمر المرضى المصابين 50 عاما وتم تحليل حالاتهم بعد 10 أسابيع تقريبا من الإصابة لأول مرة، وأخذ الباحثون عينات دم من المشاركين.

ووجد الباحثون أن علامات التخثر كانت مرتفعة بين المصابين، مشيرين إلى أن المستويات كانت كبيرة من التخثر بين المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى منذ بداية إصابتهم.

وقالت هيلين فوغارتي، الباحثة الرئيسية في الدراسة إن النتائج تشير إلى أن "نظام التخثر قد يكون متصلا في السبب الجذري لكوفيد الطويل''.
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