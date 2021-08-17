الصحة العالمية: 3 عوامل يجب اتباعها لتفادي كورونا حتى بعد تلقي اللقاح

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأن العالم أجمع يواجه الجائحة الكارثية ولابد من تكاتف الجهود للتغلب على كوفيد-19 من خلال كسر سلاسل انتشار العدوى بين أفراد المجتمع.وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,361,805 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، كما تأكدت إصابة أكثر من 207,192,810 أشخاص بالفيروس.تضمنت المقاطع 3 عوامل أساسية يمكن أن تساعد على اتخاذ خيارات آمنة عند التواجد في منطقة ينتشر فيها إصابات كوفيد-19 وهي:- الموقع- المسافة بين الأفراد- ومدة التواجد بالمنطقةوأفاد خبراء منظمة الصحة العالمية أن الأماكن المفتوحة وغير المغطاة أكثر أمانًا من القاعات والغرف المغلقة، خاصةً إذا كانت صغيرة أو لا يوجد بها منافذ لتهوية جيدة.ويعد الحفاظ على مسافة حوالي متر إلى مترين بعيدًا عن الأشخاص الآخرين من الإجراءات المهمة، علاوة أن الوضع يكون أكثر أمانًا عندما يكون هناك عدد أقل من الأشخاص حولنا.وكلما كانت الفترة الزمنية للتواجد في أي مكان أقصر كان أفضل، وناشدت منظمة الصحة العالمية بأن يتم الالتزام بهذه العوامل وتجنب أي مواقف يرتفع فيها احتمالات تعرض الشخص لأي مخاطر لالتقاط العدوى، مثل الأماكن الضيقة أو سيئة التهوية أو المزدحمة أو البقاء لفترات طويلة داخل أي مكان.وأوضحت مقاطع بثتها منظمة الصحة العالية أنه إذا كانت الكمامة أسفل الأنف أو الفم أو بها فجوات على الجانبين، فإنه سيمكن للفيروس الدخول والخروج منها وإليها بسهولة، مع التنويه إلى أن هناك قياسات وأنواع عديدة من الكمامات الواقية وينبغي البحث عن والحصول على أفضل ما يناسب كل شخص لتغطية أنفه وفمه وذقنه، بدون فجوات أو ثغرات فوق أو أسفل أو على الجانبين.