كورونا حول العالم.. تزايد في الإصابات والوفيات

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و 834 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و371 ألف حالة.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز 4.74 مليار جرعة.