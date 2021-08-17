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خبراء صحة يحددون أعراضاً جديدة للإصابة بكورونا

كورونا اليوم

2021-08-17 | 11:22
خبراء صحة يحددون أعراضاً جديدة للإصابة بكورونا
6,120 مشاهدة

أكد خبراء صحة، أنه في بعض الحالات، تظهر تغيرات واضحة على أظافر اليدين والقدمين لدى الأشخاص، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم توثيق عدد قليل من التغييرات الغريبة في أظافر أصابع اليدين والقدمين منذ ظهور الوباء، كون الأظافر تشبه الجلد من حيث أنها يمكن أن تعطي أدلة حول صحة الشخص.

ومن المعروف بالفعل أن مشاكل الجلد تؤثر على ما يصل إلى 20 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن نادرا ما يفحص الناس أظافرهم، التي قد تكون مغطاة بالطلاء لدى النساء، وبالتالي قد لا يكونون على دراية بالاختلافات التي يسببها الفيروس.

وتنمو أظافر الأصابع في دورات مدتها 6 أشهر تقريبا، وبالتالي فإن أي تغيير في المظهر بسبب فيروس كورونا قد يتأخر، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

ويمكن أن تنتج التغيرات في شكل الأظافر عن مشاكل صحية مختلفة، من بينها نقص الفيتامينات أو الأمراض الجلدية أو مرض السكري أو الصدمات، كإغلاق الباب على يدك، على سبيل المثال.

لكن أطباء الأمراض الجلدية أشاروا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن عددا من الأشخاص تعرضوا لتغيرات في الأظافر، بعد إصابتهم بـ"كوفيد-19".

وقال خبراء في مقال نشره موقع "كونفيرسيشن" المختص بنشر الأخبار والتحليلات المتعلقة بالأبحاث: "هناك جزء من الجسم يظهر فيه تأثير فيروس كورونا. إنها أظافر الأصابع".

لكن حاليا، تشير الأدلة المتاحة إلى أنه لا يوجد ارتباط بين شدة الإصابة بكورونا، ونوع أو مدى التغيرات التي تطرأ على الظفر.

وفيما يلي التغيرات التي يجب متابعتها:


الخطوط
أشار بعض الخبراء إلى أن متعافين من كورونا ظهرت لديهم خطوط أفقية على الأظافر، تُعرف باسم "خطوط ميس"، ويمكن رؤيتها أيضا نتيجة لفشل القلب والأمراض المعدية مثل الملاريا وسرطان الغدد الليمفاوية.

وكان إسباني يبلغ من العمر 47 عاما، قد ظهرت في وسط أظافره ما يشبه شرائط بيضاء سميكة، بعد 45 يوما من إصابته بـ"كوفيد-19".

خطوط "بو"
هي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر، وقد ظهرت لدى مصابين بكورونا. ومن أبرز تلك الحالات التي وجدها أطباء كنديون، كانت لدى رجل يبلغ من العمر 45 عاما، اكتشف إصابته بالوباء قبل 3 أشهر من ظهورها.

نصف القمر الأحمر
كل شخص لديه شكل نصف قمر أبيض اللون على قاعدة أظافره، لكن في بعض الحالات، يظهر شريطا أحمر فوق تلك المنطقة المحدبة.

وهذه الحالة تظهر بصوة أسرع لدى مصابين بكورونا، إذ شوهدت لدى امرأة تبلغ من العمر 37 عاما بعد يومين فقط من ظهور أعراض كوفيد-19 .

واستمر هذا التغير لمدة أسبوع واحد فقط، قبل أن يعود الشكل إلى طبيعته.

أطراف برتقالية
قد تكون الأطراف البرتقالية للظفر علامة أخرى على الإصابة بمرض كوفيد-19، وقد شوهدت في امرأة مسنة أصيبت بالفيروس أثناء وجودها في دار رعاية في إيطاليا.

لم يتطور اللون حتى 16 أسبوعا بعد تشخيصها، واستمر لمدة شهر على الأقل بعد ذلك.

ارتفاع الأظافر
في هذه الحالة، يبدو كما لو أن الظفر قد انفصل إلى قسمين، غالبا ما يطلق عليها "تساقط الأظافر"، ويُعتقد أنه يحدث بسبب توقف مؤقت في نمو الظفر.

وظهرت هذه الحالة لدى امرأة، بعد 3 أشهر من إدخالها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كورونا. وقد "انفصلت" أظافرها القديمة وبدا وكأن أظافر جديدة كانت تنمو من القاعدة.
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