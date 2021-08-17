صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن الاصابات في جانب الكرخ.





ابو دشير ---------------38

ابو غريب ---------------89

الاسكان ---------------22

الاعلام ---------------40

البياع ---------------45

التاجي ---------------56

التراث ---------------20

الحارثية ---------------23

الحرية ---------------51

الدورة ---------------70

الرحمانية ---------------18

الرصافة ---------------15

السيدية ---------------22

الشالجية ---------------29

الشرطة الرابعة ---------------14

الشعلة ---------------47

الصالحية ---------------8

الطارمية ---------------30

العامرية ---------------26

العطيفية ---------------44

العلاوي ---------------14

الغزالية ---------------44

القادسية ---------------23

الكاظمية ---------------36

اللطيفية ---------------33

المحمودية ---------------61

المعالف ---------------19

المنصور ---------------29

المواصلات ---------------26

النصر والسلام ---------------27

الوشاش ---------------31

اليرموك ---------------51

اليوسفية ---------------15

جكوك ---------------19

حي الجامعة ---------------31

حي الجهاد ---------------54

حي الخضراء ---------------21

حي العامل ---------------58

حي العدل ---------------39

حي الفرات ---------------9

شارع حيفا ---------------18

المجموع 1365 وقال الحجاميفي بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه ان التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كان كالتالي:-ابو دشير ---------------38ابو غريب ---------------89الاسكان ---------------22الاعلام ---------------40البياع ---------------45التاجي ---------------56التراث ---------------20الحارثية ---------------23الحرية ---------------51الدورة ---------------70الرحمانية ---------------18الرصافة ---------------15السيدية ---------------22الشالجية ---------------29الشرطة الرابعة ---------------14الشعلة ---------------47الصالحية ---------------8الطارمية ---------------30العامرية ---------------26العطيفية ---------------44العلاوي ---------------14الغزالية ---------------44القادسية ---------------23الكاظمية ---------------36اللطيفية ---------------33المحمودية ---------------61المعالف ---------------19المنصور ---------------29المواصلات ---------------26النصر والسلام ---------------27الوشاش ---------------31اليرموك ---------------51اليوسفية ---------------15جكوك ---------------19حي الجامعة ---------------31حي الجهاد ---------------54حي الخضراء ---------------21حي العامل ---------------58حي العدل ---------------39حي الفرات ---------------9شارع حيفا ---------------18المجموع 1365