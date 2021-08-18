خبراء يحددون فئة تحتاج لجرعة ثالثة من لقاح كورونا

دعا مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، أولئك الذين لديهم جهاز مناعي أقل فعالية من الطبيعي، أو ضعيف للغاية، للحصول على جرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19، مع تزايد انتشار متحور دلتا الجديد.

وأكد الخبراء أن "الجرعة الثالثة" توفر طبقة أخرى من الحماية لكبار السن، وكذلك كل البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز والسرطان والذين لديهم أعضاء مزروعة، وهي حالات تؤدي لضعف المناعة.

وتم تصنيف أكثر من 40 بالمئة من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، ثم أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا إلى المستشفى، بأنهم يمتلكون مناعة ضعيفة.

ويصر الخبراء في منظمة "لايف سبان" المختصة بصحة كبار السن في روشستر بولاية نيويورك، أن "جرعة ثالثة" من اللقاح، للأشخاص في فئة "المناعة الضعيفة"، ستعطيهم "حماية أساسية".

وتنصح إرشادات مركز السيطرة على الأمراض بالانتظار لمدة 4 أسابيع على الأقل للحصول على الجرعة الإضافية المعززة، بعد إكمال سلسلة اللقاح الأولية، ويجب أن يكون نفس نوع اللقاح الذي حصلت عليه في البداية.

وأكدت المنظمة أن جرعة اللقاح المعزز، ممكن أن تؤدي إلى نفس الآثار الجانبية للجرعة الثانية.

في الولايات المتحدة، يعاني 3 بالمئة على الأقل من البالغين، من حالة معينة تجعلهم يعانون من نقص المناعة.