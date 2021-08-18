Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة العالمية: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورونا حول العالم.. الإصابات وحالات الشفاء الجديدة

كورونا اليوم

2021-08-18 | 15:08
كورونا حول العالم.. الإصابات وحالات الشفاء الجديدة
1,587 مشاهدة

يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 209 ملايين و396 ألفا و608 حالات، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و394 ألفا و983 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 187 مليوناً و684 ألفا و843 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

زيادة قياسية في وفيات تايلاند
سجلت تايلاند، الأربعاء، 312 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي ليصل إجمالي الوفيات إلى 8285.

كما سجلت قوة المهام المعنية بمكافحة كوفيد 20515 حالة إصابة جديدة بالمرض ليصل العدد الإجمالي إلى 968957.

الصين تسجل 28 إصابة
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، انخفاضا من 42 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 6 حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وبلغت عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة، 17 وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

مصر تسجل 112 حالة إصابة
قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات يوم الثلاثاء، مقابل 107 حالات إصابة و6 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 285577 من ضمنهم 234449 حالة تم شفاؤها، و16630 حالة وفاة".

37613 إصابة في البرازيل
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1106 وفيات بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونا و416183 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 570598.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

فيكتوريا الأسترالية تسجل 24 حالة إصابة
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 24 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، الأربعاء وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق في الوقت الذي تسابق فيه السلطات الزمن للوصول لمصدر العدوى غير المعروف في ملبورن عاصمة الولاية.

ومن بين الإصابات الجديدة 4 حالات غامضة، لم يتم تحديد مصدرها بعد وهو ما يتماشى مع الاتجاه السائد خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، أمضت 6 حالات بعض الوقت وسط مجتمعاتها وهي تحمل العدوى.

14814 حالة إصابة بالمكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3 ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.

باكستان تسجل 3974 إصابة
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:43 | 2021-08-18 15:43
15:27 | 2021-08-18 15:27
15:08 | 2021-08-18 15:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس بمناسبة العاشر من محرم
20.69%
10:34 | 2021-08-17
تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس بمناسبة العاشر من محرم
10:34 | 2021-08-17
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
18.15%
09:04 | 2021-08-17
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:04 | 2021-08-17
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
17.74%
06:31 | 2021-08-18
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
06:31 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
15.39%
09:06 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
09:06 | 2021-08-18
الداخلية تصدر تنويهاً مهماً الى منتسبيها
14.7%
05:02 | 2021-08-17
الداخلية تصدر تنويهاً مهماً الى منتسبيها
05:02 | 2021-08-17
دراسة ترصد حالات &quot;شلل نصفي للوجه&quot; بعد تلقي هذا اللقاح
13.33%
02:10 | 2021-08-17
دراسة ترصد حالات "شلل نصفي للوجه" بعد تلقي هذا اللقاح
02:10 | 2021-08-17
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.