لقاحات كورونا.. حديث جديد عن تحولها الى "فريضة سنوية"

وقال أفيان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة: "سيتعين على مسؤولي الصحة العامة أن يقرروا ما إذا كان يجب على الجميع الحصول على جرعة معززة".وأضاف: "أعتقد أنه مع الوقت الكافي، قد ينتهي بنا الأمر في وضع يكون لدينا فيه، على الأقل، لقاحات سنوية، تماماً مثل الأنفلونزا".على الجانب الآخر، قال أفيان إن الشركة تأمل في الشهرين المقبلين الحصول على موافقة الولايات المتحدة الكاملة للقاح كورونا، المصرح به حالياً للاستخدام في حالات الطوارئ. حيث تقوم الشركة باختبار نصف جرعة معززة، والتي "يبدو أنها فعالة للغاية"، وفقاً لما قاله لـ "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".ويعتقد أفيان أن العديد من التقنيات التي تستخدمها الشركة يمكن أن تساعد العالم في الاستعداد للوباء القادم.وأوضح أن الشركة تستخدم التعلم الآلي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل حرفياً نمذجة المكان الذي يمكن أن ينتقل إليه هذا الفيروس، استناداً إلى مكان وجوده بالفعل، وتوقع المتغيرات التي سنراها.وقال: "إحدى نتائج هذا الوباء ستكون قدرات لم نكن نمتلكها من قبل ولكننا نعلم الآن أننا بحاجة إليها".