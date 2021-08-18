خلال يوم.. نحو 40 ألف إصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 39 ألفا و 174 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19" وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 556 ألفا و 417 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 5 آلاف و 380 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 7 آلاف و 490 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 814 ألفا و127 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 583 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد -19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 99 الفا و691 حالة وفاة.